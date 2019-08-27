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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Запали се локомотив на пътнически влак Бургас-Сливен

27 август 2019 15:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 121
Локомотив

Запалил се е локомотив на пътнически влак Бургас-Сливен, съобщава bTV. Няма пострадали пътници.

Композицията е била на гара "Зимница".

От Сливен са изпратили друг локомотив, който да превози хората.

Източник: bTV
Снимка: Дарик

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