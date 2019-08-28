Горещо време и опасност от пожари в почти цялата страна, Сливен между тях

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Екстремален индекс за пожароопасност е в сила на места в 21 области на страната. Това сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът обхваща територии от областите София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Сливен, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

Много голям индекс за пожароопасност има в други участъци от същите региони, както и в части от областите София, София - град, Перник, Плевен, Благоевград.

Този индекс означава, че са възможни много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони.

Днес времето остава слънчево и горещо с температури до 35-36 градуса.