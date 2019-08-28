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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Автомобил се обърна по таван на магистрала "Тракия", затрудни движението

28 август 2019 09:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 32
Магистрала

Затрудненото движение на автомагистрала "Тракия" при 122-ия километър посока София е причинено от обърнал се по таван автомобил с холандска регистрация.

Оказана е медицинска помощ на водача, който е чужд гражданин. Няма сериозно пострадали, съобщиха от пловдивската полиция. Произшествието е станало край разклона за с. Бенковски около 7:00 часа, уточнява "Монитор". До отработване на случая колите се пропускат в крайна лява лента.

Снимка: pixabay.com

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