Автомобил се обърна по таван на магистрала "Тракия", затрудни движението

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 32

Затрудненото движение на автомагистрала "Тракия" при 122-ия километър посока София е причинено от обърнал се по таван автомобил с холандска регистрация.

Оказана е медицинска помощ на водача, който е чужд гражданин. Няма сериозно пострадали, съобщиха от пловдивската полиция. Произшествието е станало край разклона за с. Бенковски около 7:00 часа, уточнява "Монитор". До отработване на случая колите се пропускат в крайна лява лента.