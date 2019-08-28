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Военнослужещи от Сухопътните войски обезвредиха невзривен боеприпас, открит в Твърдица

28 август 2019 18:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 71
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Военнослужещи от Сухопътните войски обезвредиха невзривен боеприпас, открит в Твърдица, съобщиха от Министерството на отбраната. При извършване на изкопни дейности в гр. Твърдица днес, 28 август, е открит невзривен боеприпас. Веднага е задействан специализиран екип от военно формирование 22 220 – Сливен от състава на Сухопътните войски, с цел разузнаване и последващо унищожаване на боеприпаса. При огледа е установено, че това е силно корозирал 122 мм артилерийски снаряд без взривател. Военнослужещите, с ръководител капитан Гавраил Гандев, транспортираха снаряда при спазване на необходимите мерки за безопасност. Той ще бъде унищожен в обезопасен район, извън населени места.

Източник: Радио "Фокус"

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