Военнослужещи и огнеборци гасят пожар, възникнал в борова гора край Нова Загора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 109 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 109

Този следобед възникна пожар в борова гора край Нова Загора. Веднага към мястото са насочени военнослужещи от Центъра за подготовка на специалисти-Сливен със специализирана техника, както и огнеборци, които да гасят огъня.

Пожарът е възникнал в района между селата Еленово и Сокол, Община Нова Загора. С общи усилия е спряно разпространението на огъня в три посоки на горене. Пресечена е опасността от навлизане на огъня в населените места в района на селата Еленово, Сокол и Радево, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В района е осигурено полицейско присъствие за гарантиране на безопасността, уточнява БТА.