Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Военнослужещи и огнеборци гасят пожар, възникнал в борова гора край Нова Загора

28 август 2019 20:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 109
Снимка от мястото на инцидента

Този следобед възникна пожар в борова гора край Нова Загора. Веднага към мястото са насочени военнослужещи от Центъра за подготовка на специалисти-Сливен със специализирана техника, както и огнеборци, които да гасят огъня.

Пожарът е възникнал в района между селата Еленово и Сокол, Община Нова Загора. С общи усилия е спряно разпространението на огъня в три посоки на горене. Пресечена е опасността от навлизане на огъня в населените места в района на селата Еленово, Сокол и Радево, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В района е осигурено полицейско присъствие за гарантиране на безопасността, уточнява БТА.

Снимка: Министерство на отбраната

« предишнаследваща »


 