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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в южната част на район Нова Загора

28 август 2019 20:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61

ВиК-Сливен ООД уведомява своите потребители,че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 02.09 /понеделник/ и 03.09 /вторник/ ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Стоил войвода, Загорци, Езерово, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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