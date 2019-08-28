Прекъсване на водоподаването в южната част на район Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

ВиК-Сливен ООД уведомява своите потребители,че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 02.09 /понеделник/ и 03.09 /вторник/ ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Стоил войвода, Загорци, Езерово, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.