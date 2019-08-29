Прекъсване водоподаването в южната част на район Нова загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 02.09.2019г.(понеделник) и 03.09.2019г.(вторник) е прекъснато водоподаването в селата Стоил войвода,Любенова махала,Любенец,Млекарево,Загорци,Езеро,Богданово,Радецки и Бял кладенец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.