Прекъсване водоподаването в кв."Речица"

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 39 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 39

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.08.2019 г.(четвъртък) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация- Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.