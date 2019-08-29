Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Речица"

29 август 2019 08:41, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 39
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.08.2019 г.(четвъртък) до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация- Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 