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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Много слънце и високи температури на 29 август

29 август 2019 08:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 26
Времето за 29 август 2019 г.

Днес отново ще е слънчево, след обяд в низините - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на водата ще бъде 27-28 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб вятър от изток. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 33.

Снимка: pixabay.com

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