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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

29 август 2019 14:17, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 30
12 ОУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА,

 

Уведомяваме ви, че на 03.09.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща в ОУ "Елисавета Багряна", град Сливен.

 

Очакваме Ви!

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