РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА,

Уведомяваме ви, че на 03.09.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща в ОУ "Елисавета Багряна", град Сливен.

Очакваме Ви!