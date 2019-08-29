Слънчево в петък с временни увеличения на облачността в следобедните часове, но без валежи

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 25

В петък ще е предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще продължи да духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Ще се задържи горещо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за август.

Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22 градуса, на 2000 метра - около 15 градуса.

В Сливен ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 32.