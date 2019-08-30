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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Работещи музейни обекти към Регионален исторически музей - Сливен на 6 септември 2019 г.

30 август 2019 07:30, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 44 минути, брой четения: 39

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков”- Сливен

Работещи музейни обекти на 6 септември 2019 г.

 

Къща музей „Хаджи Димитър”

ул. „Асенова” № 2

тел. 044 622 496

Работно време: 09.00 ч. – 12.00 ч. ; 14.00 ч. – 17.00 ч.

 

Регионален исторически музей - Сливен

бул. „Цар Освободител“ 18

тел. 044 622 494

Работно време: 09.00 ч. – 12.00 ч. ; 14.00 ч. – 17.00 ч.

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