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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 30.08.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
726 30.7.2019 учител начален етап висше
742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно
743 01.8.2019 арматурист основно/средно
744 01.8.2019 кофражист основно/средно
745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно
746 01.8.2019 зидар основно/средно
748 02.8.2019 автомонтьор средно
753 02.8.2019 монтьор,ремонт машини и съоражения средно
754 02.8.2019 техник механик висше
759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно
760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно
762 06.8.2019 кондуктор средно
763 06.8.2019 електрозаварчик средно
764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно
765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно
775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно
776 14.8.2019 техник-винар средно
777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно
778 14.8.2019 склададжия средно
779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно
781 15.8.2019 работник в мандра средно
782 15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно
783 15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност
788 16.8.2019 учител начален етап висше
823 19.8.2019 шивач средно,основно
824 19.8.2019 общ работник средно
825 19.8.2019 работник поддръжка средно
834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално
841 22.8.2019 машинен оператор средно
843 26.8.2019 педагогически съветник висше
844 26.8.2019 учител по биология и химия висше
845 26.8.2019 учител по БЕЛ и руски език висше
846 26.8.2019 учител по физическо възпитание висше
847 26.8.2019 монтажник електронни елементи средно
848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност
849 26.8.2019 перач вълна средно
850 26.8.2019 даракчия средно
851 26.8.2019 оператор решещи машини средно
852 26.8.2019 работник млечни продукти начално
855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно
856 27.8.2019 общ работник начално
858 28.8.2019 учител музика в детска градина висше
862 28.8.2019 учител английски език висше
863 28.8.2019 хигиенист/чистач средно
864 28.8.2019 учител ФВС висше
866 28.8.2019 учител музика висше
868 28.8.2019 учител изобразително изкуство висше
869 28.8.2019 учител история висше
871 29.8.2019 домакин средно
872 29.8.2019 учител по математика висше
873 29.8.2019 учител по БЕЛ висше
874 29.8.2019 учител икономика и предприемачество висше
875 29.8.2019 учител ЦДО висше
876 29.8.2019 учител изобразително изкуство висше
877 29.8.2019 помощник възпитател средно
878 29.8.2019 учител детска градина висше
879 29.8.2019 ресурсен учител висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО
605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО