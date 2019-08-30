Откриване на учебната година

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Официалното откриване на учебната година ще започне на 01 септември 2019г. от 9.00 часа!

Учениците следва да се явят в училище не по - късно от 8.45 часа!