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Откриване на учебната година

30 август 2019 11:49, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 35
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Официалното откриване на учебната година ще започне на 01 септември 2019г. от 9.00 часа!

Учениците следва да се явят в училище не по - късно от 8.45 часа!

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