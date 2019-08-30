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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Православната църква почита паметта на Св. Александър

30 август 2019 14:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 21
Честит имен ден на всички, които празнуват днес!

Днес православната църква почита паметта на Цариградския патриарх Свети Александър.Той живял в царуването на Константин Велики и бил ревностен защитник на вярата.

Имен ден празнуват Алеко, Александър, Александра, Александрина.

Източник: NOVA

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