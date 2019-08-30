Православната църква почита паметта на Св. Александър

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 21

Днес православната църква почита паметта на Цариградския патриарх Свети Александър.Той живял в царуването на Константин Велики и бил ревностен защитник на вярата.

Имен ден празнуват Алеко, Александър, Александра, Александрина.