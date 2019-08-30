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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Спортен празник в Общностен център-Сливен
Общностен център-Сливен организира днес спортен празник за децата, които участваха в първа група към услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност за равен старт в училище”. От името на заместник-кмета Пепа Чиликова бяха раздадени грамоти и награди на всички участници.
Лятното полудневно училище за деца в предучилищна възраст беше организирано през юли и август. То се състоеше в две групи от по 15 деца на възраст от 5 до 7 години. За заниманията на всяка група беше изготвена цялостна програма. Услугата е напълно безплатна.
Екипът на Общностен център-Сливен, с ръководител Георги Петров, пожелават на бъдещите първокласници много успехи.
Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Контакти:
гр. Сливен
ул. „Пейо Яворов” №68
044/66 73 40