Прекъсване водоподаването в кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 179 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 179

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.09. 2019 г. (неделя) до 14.00 е прекъснато водоподаването в кв. "Даме Груев".

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.