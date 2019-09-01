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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Даме Груев"

01 септември 2019 06:28, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 179

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.09. 2019 г. (неделя) до 14.00 е прекъснато водоподаването в кв. "Даме Груев".

 

След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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