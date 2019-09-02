Омбудсманът Мая Манолова е претърпяла пътнотранспортно произшествие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 80 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 80

Омбудсманът Мая Манолова е претърпяла пътнотранспортно произшествие. Това обяви самата тя пред журналисти, предаде Агенция „Фокус“.

Манолова съобщи, че то е станало тази сутрин и колегата, с която е пътувала е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Тя поясни, че вярва, че инцидентът е случаен и посочи, че причините се изясняват.