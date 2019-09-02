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Омбудсманът Мая Манолова е претърпяла пътнотранспортно произшествие

02 септември 2019 11:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 80
Мая Манолова

Омбудсманът Мая Манолова е претърпяла пътнотранспортно произшествие. Това обяви самата тя пред журналисти, предаде Агенция „Фокус“.

Манолова съобщи, че то е станало тази сутрин и колегата, с която е пътувала е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Тя поясни, че вярва, че инцидентът е случаен и посочи, че причините се изясняват.

Снимка: БГНЕС

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