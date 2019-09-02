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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 02.09.2019г.

02 септември 2019 12:56, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 13 часа, брой четения: 99

No. Дата на във. Длъжност Образование

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно

743 01.8.2019 арматурист основно/средно

744 01.8.2019 кофражист основно/средно

745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно

746 01.8.2019 зидар основно/средно

748 02.8.2019 автомонтьор средно

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

762 06.8.2019 кондуктор средно

763 06.8.2019 електрозаварчик средно

764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно

765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно

776 14.8.2019 техник-винар средно

777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно

778 14.8.2019 склададжия средно

779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно

781 15.8.2019 работник в мандра средно

782 15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно

783 15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност

823 19.8.2019 шивач средно,основно

824 19.8.2019 общ работник средно

825 19.8.2019 работник поддръжка средно

834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално

841 22.8.2019 машинен оператор средно

847 26.8.2019 монтажник електронни елементи средно

848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност

849 26.8.2019 перач вълна средно

850 26.8.2019 даракчия средно

851 26.8.2019 оператор решещи машини средно

852 26.8.2019 работник млечни продукти начално

855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно

856 27.8.2019 общ работник начално

858 28.8.2019 учител музика в детска градина висше

864 28.8.2019 учител ФВС висше

866 28.8.2019 учител музика висше

868 28.8.2019 учител изобразително изкуство висше

869 28.8.2019 учител история висше

877 29.8.2019 помощник възпитател средно

878 29.8.2019 учител детска градина висше

879 29.8.2019 ресурсен учител висше

882 02.9.2019 помощник на учителя средно

883 02.9.2019 учител детска градина висше

884 02.9.2019 готвач средно

885 02.9.2019 учител музика висше

886 02.9.2019 учител по руски език висше

887 02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно

888 02.9.2019 касиер средно

890 02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно

891 02.9.2019 машиен оператор шиене средно

892 02.9.2019 образователен медиатор средно

893 02.9.2019 помощник-възпитател средно

894 02.9.2019 учител математика и физика висше

895 02.9.2019 учител музика - 180 часа висше

896 02.9.2019 учител детска градина висше

897 02.9.2019 психолог висше

898 02.9.2019 помощник на учителя средно,висше

899 02.9.2019 логопед висше

900 02.9.2019 психолог висше

901 02.9.2019 ресурсен учител висше

902 02.9.2019 учител детска градина висше

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

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