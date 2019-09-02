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Младежи от ФК „Сините камъни“ участваха в Международен турнир „Побратимени градове“ в Тернопол, Украйна

02 септември 2019 15:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 54
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Младежи от футболен клуб „Сините камъни“ участваха в Международен турнир „Побратимени градове“, организиран от Тернопол, Украйна. Момчетата, родени през 2003 година, се класираха на четвърто място. Младежите останаха с положителни емоции от топлото гостоприемство на домакините. Треньорът на българския отбор Христо Желев благодари на Община Сливен за съдействието.

„За пореден път Община Сливен показа, че е добър партньор на младите в спорта и в образованието. Доволен съм от представянето на нашите момчета и им пожелавам много успех в техните начинания“, коментира Желев.

Сливен се побратимява с украинския град Тернопол през 1969 година.

Снимки: Община Сливен

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