Прекъсване водоподаването в района на ул. "Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди 10 часа, брой четения: 69 Излъчване:преди 10 часа, брой четения: 69

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.09.2019 г.(понеделник) до 21.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Самуиловско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.