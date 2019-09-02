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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул. "Самуиловско шосе"

02 септември 2019 15:59, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 10 часа, брой четения: 69
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.09.2019 г.(понеделник) до 21.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Самуиловско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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