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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес министърът на труда социалната политика Бисер Петков пристига в Сливен на работно посещение

03 септември 2019 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 89
Бисер Петков

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще направи работно посещение в Сливен на 3 септември.

От 10:00 часа той ще се срещне с кмета на града Стефан Радев, след което ще даде брифинг в сградата на общината.

Работната програма включва още посещение на социални услуги и предприятия в региона.

Снимка: Булфото

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