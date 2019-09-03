Днес министърът на труда социалната политика Бисер Петков пристига в Сливен на работно посещение

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 89 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 89

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще направи работно посещение в Сливен на 3 септември.

От 10:00 часа той ще се срещне с кмета на града Стефан Радев, след което ще даде брифинг в сградата на общината.

Работната програма включва още посещение на социални услуги и предприятия в региона.