РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 4 часа, брой четения: 16 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 16

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителски срещи, които ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

- на 11.09.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от І и V клас;

- на 12.09.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от IV и VI клас.

ОЧАКВАМЕ ВИ!