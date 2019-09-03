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РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

03 септември 2019 10:30, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 4 часа, брой четения: 16
родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на родителски срещи, които ще се проведат в СУ "Йордан Йовков" - Сливен, както следва:

- на 11.09.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от І и V клас;

- на 12.09.2019 г. от 18.00 ч. за учениците от IV и VI клас.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

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