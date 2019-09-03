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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.09.2019г.

03 септември 2019 10:46, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 4 часа, брой четения: 80

24.6.2019 готвач средно

24.6.2019 камериер средно

24.6.2019 сервитьор средно

24.6.2019 рецепционист средно

15.7.2019 манипулант промишлеността начално

15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

01.8.2019 зидаромазач основно/средно

01.8.2019 арматурист основно/средно

01.8.2019 кофражист основно/средно

01.8.2019 общ работник строителство основно/средно

01.8.2019 зидар основно/средно

02.8.2019 автомонтьор средно

06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

06.8.2019 кондуктор средно

06.8.2019 електрозаварчик средно

06.8.2019 шлосеро-монтажник средно

08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно

14.8.2019 техник-винар средно

14.8.2019 товаро-разтоварач средно

14.8.2019 склададжия средно

14.8.2019 сезонен работник в изба средно

15.8.2019 работник в мандра средно

15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно

15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност

19.8.2019 шивач средно,основно

19.8.2019 общ работник средно

19.8.2019 работник поддръжка средно

20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално

22.8.2019 машинен оператор средно

26.8.2019 монтажник електронни елементи средно

26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност

26.8.2019 перач вълна средно

26.8.2019 даракчия средно

26.8.2019 оператор решещи машини средно

26.8.2019 работник млечни продукти начално

27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно

27.8.2019 общ работник начално

28.8.2019 учител музика в детска градина висше

28.8.2019 учител ФВС висше

28.8.2019 учител музика висше

28.8.2019 учител изобразително изкуство висше

28.8.2019 учител история висше

29.8.2019 помощник възпитател средно

29.8.2019 учител детска градина висше

29.8.2019 ресурсен учител висше

02.9.2019 помощник на учителя средно

02.9.2019 учител детска градина висше

02.9.2019 готвач средно

02.9.2019 учител музика висше

02.9.2019 учител по руски език висше

02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно

02.9.2019 касиер средно

02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно

02.9.2019 машиен оператор шиене средно

02.9.2019 образователен медиатор средно

02.9.2019 помощник-възпитател средно

02.9.2019 учител математика и физика висше

02.9.2019 учител музика - 180 часа висше

02.9.2019 учител детска градина висше

02.9.2019 психолог висше

02.9.2019 помощник на учителя средно,висше

02.9.2019 логопед висше

02.9.2019 психолог висше

02.9.2019 ресурсен учител висше

02.9.2019 учител детска градина висше

02.9.2019 учител ЦДО висше

02.9.2019 помощник на учителя средно,висше

02.9.2019 психолог висше

02.9.2019 учител ЦДО висше

02.9.2019 учител биология и химия висше

02.9.2019 помощник на учителя средно,висше

02.9.2019 ресурсен учител висше

03.9.2019 учител ДГ висше

03.9.2019 помощник възпитател средно

03.9.2019 учител детска градина висше

03.9.2019 огняр средно

03.9.2019 охранител висше

03.9.2019 учител детска градина висше

03.9.2019 леяр средно

03.9.2019 чистач на отливки основно

03.9.2019 учител фвс висше

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

 

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