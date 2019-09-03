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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.09.2019г.
24.6.2019 готвач средно
24.6.2019 камериер средно
24.6.2019 сервитьор средно
24.6.2019 рецепционист средно
15.7.2019 манипулант промишлеността начално
15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
01.8.2019 зидаромазач основно/средно
01.8.2019 арматурист основно/средно
01.8.2019 кофражист основно/средно
01.8.2019 общ работник строителство основно/средно
01.8.2019 зидар основно/средно
02.8.2019 автомонтьор средно
06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно
06.8.2019 салонен управител/мениджър средно
06.8.2019 кондуктор средно
06.8.2019 електрозаварчик средно
06.8.2019 шлосеро-монтажник средно
08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно
14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно
14.8.2019 техник-винар средно
14.8.2019 товаро-разтоварач средно
14.8.2019 склададжия средно
14.8.2019 сезонен работник в изба средно
15.8.2019 работник в мандра средно
15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно
15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност
19.8.2019 шивач средно,основно
19.8.2019 общ работник средно
19.8.2019 работник поддръжка средно
20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално
22.8.2019 машинен оператор средно
26.8.2019 монтажник електронни елементи средно
26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност
26.8.2019 перач вълна средно
26.8.2019 даракчия средно
26.8.2019 оператор решещи машини средно
26.8.2019 работник млечни продукти начално
27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно
27.8.2019 общ работник начално
28.8.2019 учител музика в детска градина висше
28.8.2019 учител ФВС висше
28.8.2019 учител музика висше
28.8.2019 учител изобразително изкуство висше
28.8.2019 учител история висше
29.8.2019 помощник възпитател средно
29.8.2019 учител детска градина висше
29.8.2019 ресурсен учител висше
02.9.2019 помощник на учителя средно
02.9.2019 учител детска градина висше
02.9.2019 готвач средно
02.9.2019 учител музика висше
02.9.2019 учител по руски език висше
02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно
02.9.2019 касиер средно
02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно
02.9.2019 машиен оператор шиене средно
02.9.2019 образователен медиатор средно
02.9.2019 помощник-възпитател средно
02.9.2019 учител математика и физика висше
02.9.2019 учител музика - 180 часа висше
02.9.2019 учител детска градина висше
02.9.2019 психолог висше
02.9.2019 помощник на учителя средно,висше
02.9.2019 логопед висше
02.9.2019 психолог висше
02.9.2019 ресурсен учител висше
02.9.2019 учител детска градина висше
02.9.2019 учител ЦДО висше
02.9.2019 помощник на учителя средно,висше
02.9.2019 психолог висше
02.9.2019 учител ЦДО висше
02.9.2019 учител биология и химия висше
02.9.2019 помощник на учителя средно,висше
02.9.2019 ресурсен учител висше
03.9.2019 учител ДГ висше
03.9.2019 помощник възпитател средно
03.9.2019 учител детска градина висше
03.9.2019 огняр средно
03.9.2019 охранител висше
03.9.2019 учител детска градина висше
03.9.2019 леяр средно
03.9.2019 чистач на отливки основно
03.9.2019 учител фвс висше
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО
605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО