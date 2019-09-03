Бургаския апелативен съд ще гледа на 11 септември делото за нападението на таксиметровия шофьор от Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Нападателите на таксиметровия шофьор от Ямбол обжалват присъдите си. Делото е насрочено за 11 септември в Бургаския апелативен съд.

Симеон Димитров и Костадин Стоянов бяха признати за виновни в това, че на 11 декември 2017 г., около 20:30 часа в с. Дражево, община Тунджа, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат сумата от 52 лева от таксиметровия шофьор Апостол Вълчев, като са употребили сила и заплашване и деянието е придружено с опит за убийството на водача. Окръжен съд – Ямбол осъди Симеон на 16 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим, а подсъдимият Костадин получи присъда от 6 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим.