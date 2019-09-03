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ПРЕДСТОЯЩО: СРЕЩИ С ОСМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ”

03 септември 2019 15:23, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 24
Откриване на учебната година

На 10 септември 2019 година (вторник) в 10:30 часа ще се проведе пробно събиране на учениците, приети в осми клас за новата учебна година.

От 17:30 часа ще се проведе среща с родителите на осмокласниците.

Очакваме ви!

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