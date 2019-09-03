ПРЕДСТОЯЩО: СРЕЩИ С ОСМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ГИМНАЗИЯ „ДАМЯН ДАМЯНОВ”

ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

На 10 септември 2019 година (вторник) в 10:30 часа ще се проведе пробно събиране на учениците, приети в осми клас за новата учебна година.

От 17:30 часа ще се проведе среща с родителите на осмокласниците.

Очакваме ви!