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Силно земетресение във Вранча

03 септември 2019 18:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 106
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,5 е било регистрирано днес в румънския сеизмичен район Вранча, съобщи Националният институт по геофизика на страната, предаде ТАСС.

Трусът е станал в 14:52 ч. местно време на дълбочина 116 км.

Няма данни за пострадали хора и разрушения.

Това е най-силното земетресение, регистрирано в Румъния през тази година, отбелязва ТАСС.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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