Силно земетресение във Вранча

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Земетресение с магнитуд 4,5 е било регистрирано днес в румънския сеизмичен район Вранча, съобщи Националният институт по геофизика на страната, предаде ТАСС.

Трусът е станал в 14:52 ч. местно време на дълбочина 116 км.

Няма данни за пострадали хора и разрушения.

Това е най-силното земетресение, регистрирано в Румъния през тази година, отбелязва ТАСС.