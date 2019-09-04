Абонаментите за „синята зона“ в Сливен са се увеличили почти двойно

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 73 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 73

Абонаментите за „синята зона“ в Сливен са се увеличили почти двойно за година и половина. Това сочи нова справка от ОП „Градска мобилност“, която бе получена късно снощи в „Сливен прес“. Данните опровергават твърденията, че много хора, които живеят в центъра, са се отказали да плащат. Ето и всички числа:

Към 01.01.2018 г.

Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 24 броя

Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 1 броя

Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 394 броя

Служебен абонамент /точно определено място/ – 15 броя

Към 01.01.2019 г.

Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 47 броя

Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 2 броя

Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 541 броя

Служебен абонамент /точно определено място/ – 17 броя

Към 01.07.2019 г.

Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 59 броя

Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 3 броя

Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 671 броя

Служебен абонамент /точно определено място/ – 26 броя