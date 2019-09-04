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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Абонаментите за „синята зона“ в Сливен са се увеличили почти двойно
Абонаментите за „синята зона“ в Сливен са се увеличили почти двойно за година и половина. Това сочи нова справка от ОП „Градска мобилност“, която бе получена късно снощи в „Сливен прес“. Данните опровергават твърденията, че много хора, които живеят в центъра, са се отказали да плащат. Ето и всички числа:
Към 01.01.2018 г.
Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 24 броя
Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 1 броя
Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 394 броя
Служебен абонамент /точно определено място/ – 15 броя
Към 01.01.2019 г.
Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 47 броя
Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 2 броя
Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 541 броя
Служебен абонамент /точно определено място/ – 17 броя
Към 01.07.2019 г.
Абонамент с карта /за паркиране в цялата зона/ – 59 броя
Електромобили /освободени от заплащане автомобили/ – 3 броя
Локално паркиране /за паркиране в зона по постоянен адрес/ – 671 броя
Служебен абонамент /точно определено място/ – 26 броя
Източник: slivenpress