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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Времето в четвъртък запазва летния си характер - слънчево с временни увеличения на облачността
В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността - преди обяд на места в низините с ниска, а след обяд на планинските райони с купеста облачност. Само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса, съобщават от НИМХ.
Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, по високите части на Рила и Пирин умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра - около 13 градуса.
Над Черноморието ще преобладава слънчево време с повече облаци преди обяд, главно по северното крайбрежие. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но през деня ще отслабне малко.
В Сливен ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се заоблачи, но ще бъде без валежи. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 28.
Снимка: pixabay.com