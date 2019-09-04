Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Намериха мъртъв прокурор в София, предполага се самоубийство

04 септември 2019 20:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
Съдебен чук

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Васил Миков е бил открит днес следобед мъртъв с прострелна рана в жилището си в София. Вероятно става въпрос за самоубийство. Това съобщиха от държавното обвинение.

Сигналът е постъпил в 15:35 ч. на тел. 112 от член на семейството на Васил Миков.

По предварителна информация прокурорът от ВКП е намерен починал в жилището си в гр. София.

Данните за момента сочат, че смъртта е настъпила след самопрострелване със законно притежаван от Миков пистолет.

В жилището се извършва оглед, като на място са изпратени прокурор и дежурен прокурор, предаде vesti.bg.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 