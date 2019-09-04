Намериха мъртъв прокурор в София, предполага се самоубийство

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Васил Миков е бил открит днес следобед мъртъв с прострелна рана в жилището си в София. Вероятно става въпрос за самоубийство. Това съобщиха от държавното обвинение.

Сигналът е постъпил в 15:35 ч. на тел. 112 от член на семейството на Васил Миков.

По предварителна информация прокурорът от ВКП е намерен починал в жилището си в гр. София.

Данните за момента сочат, че смъртта е настъпила след самопрострелване със законно притежаван от Миков пистолет.

В жилището се извършва оглед, като на място са изпратени прокурор и дежурен прокурор, предаде vesti.bg.