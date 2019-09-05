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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Кольо Фичето"

05 септември 2019 10:42, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.08.2019 г. (четвъртък) от 10.00ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. Кольо Фичето

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