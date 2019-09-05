Прекъсване водоподаването в кв."Кольо Фичето"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.08.2019 г. (четвъртък) от 10.00ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. Кольо Фичето