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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.09.2019г.
No. Дата на във. Длъжност Образование
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално
686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно
742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно
743 01.8.2019 арматурист основно/средно
744 01.8.2019 кофражист основно/средно
745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно
746 01.8.2019 зидар основно/средно
759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно
760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно
762 06.8.2019 кондуктор средно
763 06.8.2019 електрозаварчик средно
764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно
765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно
775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно
776 14.8.2019 техник-винар средно
777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно
778 14.8.2019 склададжия средно
779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно
781 15.8.2019 работник в мандра средно
782 15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно
783 15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност
823 19.8.2019 шивач средно,основно
824 19.8.2019 общ работник средно
825 19.8.2019 работник поддръжка средно
834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално
841 22.8.2019 машинен оператор средно
847 26.8.2019 монтажник електронни елементи средно
848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност
849 26.8.2019 перач вълна средно
850 26.8.2019 даракчия средно
851 26.8.2019 оператор решещи машини средно
852 26.8.2019 работник млечни продукти начално
855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно
856 27.8.2019 общ работник начално
885 02.9.2019 учител музика висше
886 02.9.2019 учител по руски език висше
887 02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно
888 02.9.2019 касиер средно
890 02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно
891 02.9.2019 машиен оператор шиене средно
894 02.9.2019 учител математика и физика висше
896 02.9.2019 учител детска градина висше
899 02.9.2019 логопед висше
910 02.9.2019 ресурсен учител висше
911 03.9.2019 учител ДГ висше
912 03.9.2019 помощник възпитател средно
913 03.9.2019 учител детска градина висше
914 03.9.2019 огняр средно, с документ
915 03.9.2019 охранител висше
916 03.9.2019 учител детска градина висше
917 03.9.2019 леяр средно
918 03.9.2019 чистач на отливки основно
920 03.9.2019 учител музика висше
921 03.9.2019 учител детска градина висше
922 03.9.2019 учител фвс висше
923 03.9.2019 учител музика висше
924 03.9.2019 учител немски език висше
925 03.9.2019 учител английски език висше
926 03.9.2019 огняр, той и работник поддръжка средно, с документ
927 03.9.2019 учител математика висше
928 04.9.2018 учител ДГ висше
929 04.9.2018 учител ЦДО висше
930 04.9.2018 учител Руски език висше
934 04.9.2018 учител география и икономика висше
935 04.9.2018 учител на деца с умствена изостаналост висше -спец. Педагогика
936 04.9.2018 учител в група с ЦДО висше -спец. Педагогика
937 04.9.2018 психолог висше
938 04.9.2019 учител икономика и предприемачество висше
939 05.9.2019 образователен медиатор основно,средно,висше
940 05.9.2019 технически сътрудник средно
941 05.9.2019 общ работник строителство основно,средно
942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО
605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО