ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА I КЛАС

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, екипът на ОУ "Панайот Хитов" има удоволствието да Ви покани на нашата първа обща родителска среща, която ще се проведе на 09.09.2019 година (понеделник) от 17.00 часа в училището. Ще се радваме на вашето присъствие!