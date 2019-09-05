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ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА I КЛАС

05 септември 2019 13:53, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 40
Родителска среща

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, екипът на ОУ "Панайот Хитов" има удоволствието да Ви покани на нашата първа обща родителска среща, която ще се проведе на 09.09.2019 година (понеделник) от 17.00 часа в училището. Ще се радваме на вашето присъствие!

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