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Сватбена фотосесия в къща музей "Сливенски бит XIX - XX век"

05 септември 2019 21:15, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 32 минути, брой четения: 32
къща музей "Сливенски бит XIX - XX век"

Младоженци избраха отново къща музей "Сливенски бит XIX - XX век". Сватбената им фотосесия беше заснета професионално и изпълнена с много усмивки и прекрасни моменти.

Снимки

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