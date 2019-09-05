Сватбена фотосесия в къща музей "Сливенски бит XIX - XX век"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 32 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 32

Младоженци избраха отново къща музей "Сливенски бит XIX - XX век". Сватбената им фотосесия беше заснета професионално и изпълнена с много усмивки и прекрасни моменти.

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