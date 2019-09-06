Прекъсване водоподаването на с.Голямо Чочовени

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.09.2019 г.(петък) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването на с.Голямо Чочовени.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.