Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почина Весо Парцала

06 септември 2019 13:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Весо Парцала

На 78-годишна възраст почина хумористът и имитатор Веселин Василев, по-известен като Весо Парцала. Това съобщи в профила си въс Фейсбук илюзионистът Борислав Борисов-Боби Шоу.

Василев беше част от хумористично трио заедно с Венци Мартинов и Димитър Туджаров-Шкумбата. Има издадени седем албума с хумор и вицове.

Поклонението ще бъде в новия гробищен парк в Банкя в събота, 7 септември, от 11:30 часа.

Източник: novini.bg
Снимка: Булфото

« предишна


 