Почина Весо Парцала

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

На 78-годишна възраст почина хумористът и имитатор Веселин Василев, по-известен като Весо Парцала. Това съобщи в профила си въс Фейсбук илюзионистът Борислав Борисов-Боби Шоу.

Василев беше част от хумористично трио заедно с Венци Мартинов и Димитър Туджаров-Шкумбата. Има издадени седем албума с хумор и вицове.

Поклонението ще бъде в новия гробищен парк в Банкя в събота, 7 септември, от 11:30 часа.