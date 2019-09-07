Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жертвите на „Дориан“ на Бахамите достигнаха до 43

07 септември 2019 13:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 80
Бахами

Жертвите на урагана “Дориан” на Бахамските острови нараснаха до 43, предаде БНР, цитирайки световните агенции. Поради факта, че все още много хора се издирват, властите очакват броят на загиналите да се увеличи.

Вчера се знаеше за 30 загинали. Властите обаче отбелязаха, че изчезналите са стотици и дори хиляди, поради което броят на загиналите вследствие на мощния ураган е твърде вероятно да се увеличи.

“Дориан” се е насочил към атлантическото крайбрежие на Канада, където се очаква тази вечер.

Източник: novinite.bg

« предишнаследваща »


 