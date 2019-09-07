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Жертвите на „Дориан“ на Бахамите достигнаха до 43
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 80
Жертвите на урагана “Дориан” на Бахамските острови нараснаха до 43, предаде БНР, цитирайки световните агенции. Поради факта, че все още много хора се издирват, властите очакват броят на загиналите да се увеличи.
Вчера се знаеше за 30 загинали. Властите обаче отбелязаха, че изчезналите са стотици и дори хиляди, поради което броят на загиналите вследствие на мощния ураган е твърде вероятно да се увеличи.
“Дориан” се е насочил към атлантическото крайбрежие на Канада, където се очаква тази вечер.
Източник: novinite.bg