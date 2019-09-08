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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Стартираме новата седмица със слънце и летни температури
В понеделник ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има намалена видимост. Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София - около 27 градуса, съобщават от НИМХ.
Над Черноморието ще се задържи предимно слънчево с до умерен изток-североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 26 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24 - 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.
Над планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра - 13-14 градуса.
В Сливен ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб, до умерен вятър от изток. Минималната температура ще е 15 градуса, а максималната 29.
Снимка: pixabay.com