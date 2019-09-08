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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Катастрофа на АМ "Тракия", блокирани са и трите ленти

08 септември 2019 16:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 136
Трафик

Поради пътно транспортно произшествие временно движението при км 154 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е затруднено. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Според първоначалната информация на МВР, към 15.05 часа лек автомобил се е ударил в разделителната мантинела. Няма сериозно пострадали, но са блокирани и трите ленти на магистралата.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", допълниха от АПИ. До приключването на огледа, автомобилният поток ще преминава през трасето на близката бензиностанция, съобщават от МВР.

Шофьорите да карат с повишено внимание.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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