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Катастрофа на АМ "Тракия", блокирани са и трите ленти
Поради пътно транспортно произшествие временно движението при км 154 на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е затруднено. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Според първоначалната информация на МВР, към 15.05 часа лек автомобил се е ударил в разделителната мантинела. Няма сериозно пострадали, но са блокирани и трите ленти на магистралата.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция", допълниха от АПИ. До приключването на огледа, автомобилният поток ще преминава през трасето на близката бензиностанция, съобщават от МВР.
Шофьорите да карат с повишено внимание.
Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС