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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Времето във вторник остава топло и слънчево с температури до 30 градуса
Във вторник над България ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София - около 26 градуса, съобщават от НИМХ.
Над Черноморието ще се задържи предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 25 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, по високите и открити части - до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра - 13 градуса.
В Сливен ще има променлива облачност до слънчево. В следобедните часове ще се заоблачи, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб вятър от изток. Минималната температура ще е 15 градуса, а максималната 27.
Снимка: pixabay.com