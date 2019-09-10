Урсула фон дер Лайен съобщава кой комисар какво ще прави днес в 13:00 българско време

Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 49

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще оповести ресорите на новите еврокомисари. Очаква се това да стане в 13:00 часа българско време.

Еврокомисията разпространи списък с 27-те eврокомисари, които ще са част от новия състав на институцията. В него липсва еврокомисар от Великобритания, тъй като Комисията работи с презумпцията, че Обединеното кралство се оттегля от ЕС на 31-ви октомври.

Спазено е обещанието за паритет на половете, като жените в него са 13, а мъжете – 14. 8 от тях са комисари от предишния състав – освен българският представител Мария Габриел, това са Франс Тимерманс, Маргрете Вестагер, Йоханес Хан, Вера Йоурова, Фил Хоганс, Валдис Домбровскис, Марош Шефчович.