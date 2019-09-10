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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.09.2019г.

10 септември 2019 09:25, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 5 часа, брой четения: 116

No. Дата на във. Длъжност Образование

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно

776 14.8.2019 техник-винар средно

777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно

778 14.8.2019 склададжия средно

779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно

823 19.8.2019 шивач средно,основно

824 19.8.2019 общ работник средно

825 19.8.2019 работник поддръжка средно

834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално

841 22.8.2019 машинен оператор средно

847 26.8.2019 монтажник електронни елементи средно

848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност

849 26.8.2019 перач вълна средно

851 26.8.2019 оператор решещи машини средно

852 26.8.2019 работник млечни продукти начално

855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно

856 27.8.2019 общ работник начално

887 02.9.2019 технически сътрудник с румънски и гръцки език средно

888 02.9.2019 касиер средно

890 02.9.2019 обслужващ бензиностанция средно

891 02.9.2019 машиен оператор шиене средно

899 02.9.2019 логопед висше

915 03.9.2019 охранител висше

916 03.9.2019 учител детска градина висше

917 03.9.2019 леяр средно

918 03.9.2019 чистач на отливки основно

920 03.9.2019 учител музика висше

921 03.9.2019 учител детска градина висше

926 03.9.2019 огняр, той и работник поддръжка средно, с документ

930 04.9.2018 учител Руски език висше

938 04.9.2019 учител икономика и предприемачество висше

939 05.9.2019 образователен медиатор основно,средно,висше

940 05.9.2019 технически сътрудник средно

941 05.9.2019 общ работник строителство основно,средно

942 05.9.2019 помощник кухня/дюнерджия,пицар/ основно,средно

943 09.9.2019 учител изобразително изкуство,258часа висше

944 09.9.2019 възпитател прогимназиален етап висше

945 09.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше

946 09.9.2019 учител детска градина висше

947 09.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше

948 09.9.2019 учител в група за ЦДО висше

949 09.9.2019 учител детска градина висше

950 09.9.2019 образователен медиатор основно/средно/висше

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

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