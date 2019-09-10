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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в центръра на гр. Сливен

10 септември 2019 10:01, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 122
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10. 09. 2019 г. (вторник) до 14.00 ч е прекъснато водоподаването в центъра на гр. Сливен - бул. "Цар Освободител" и приходящите към булеварда улици.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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