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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Центъра на Сливен без вода до 14:00 часа днес заради авариен ремонт

10 септември 2019 10:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 79
Вода

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.09.2019 г. (вторник) до 14:00 часа е прекъснато водоподаването в центъра на гр. Сливен - бул. "Цар Освободител" и приходящите към булеварда улици.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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