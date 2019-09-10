Центъра на Сливен без вода до 14:00 часа днес заради авариен ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 79 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 79

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.09.2019 г. (вторник) до 14:00 часа е прекъснато водоподаването в центъра на гр. Сливен - бул. "Цар Освободител" и приходящите към булеварда улици.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.