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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отново слънце, но и малко облаци, без валежи в четвъртък

12 септември 2019 09:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Времето за 12.09.2019 г.

Отново слънчево време ни очаква и в четвъртък. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валеж. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, съобщават от НИМХ. Максимални температури между 25 и 30, в София около 25 градуса.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Почти без валеж. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха 26-27, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време, главно в следобедни часове с временни увеличения на облачността. Почти без валеж. Ще духа умерен североизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра - около 19, на 2000 метра - около 12 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност до слънчево време. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 27.

Снимка: pixabay.com

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