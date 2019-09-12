Отново слънце, но и малко облаци, без валежи в четвъртък

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Отново слънчево време ни очаква и в четвъртък. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валеж. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, съобщават от НИМХ. Максимални температури между 25 и 30, в София около 25 градуса.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Почти без валеж. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха 26-27, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време, главно в следобедни часове с временни увеличения на облачността. Почти без валеж. Ще духа умерен североизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра - около 19, на 2000 метра - около 12 градуса.

В Сливен ще има променлива облачност до слънчево време. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 27.