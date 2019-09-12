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Най-малко 2500 души липсват след урагана Дориан
Най-малко 2500 души са безследно изчезнали след пагубния ураган Дориан. Досега потвърденият брой на смъртните случаи е 50 души.
Десетки хиляди хора остават нуждаещи се от помощ.
Дориан изравни най-високите ветрове, регистрирани някога за ураган на сушата, когато удари Абаковите острови.
Дориан прекоси островите преди около седмица, но щетите все още ще се изчисляват. Смята се, че те струват най-малко 3 милиарда долара.
Дориан удари Бахамите като ураган от пета степен, като ветровете достигат 298 км / ч. Най-малко 15 000 души останаха без дом след природното бедствие.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com