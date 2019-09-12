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Криминална хроника Ямбол - 12.09.2019 г.
Служители от РУ-Елхово задържаха 32-годишен от Бургас за кражба. Снощи към 21:50 ч. в полицията е получен сигнал от 67-годишен жител на града, че на ул. „Сан Стефано“ непознато лице е отнело портфейла от джоба на панталона му. От проведени бързи оперативно-издирвателни мероприятия е установен и задържан извършителят на деянието. Работата по случая продължава.
Пътнотранспортни произшествия:
На 11 септември към 18:00ч. в РУ-Стралджа е получен сигнал за самокатастрофирал автомобил с пострадали, на път I-6, км.422. На място е установено,че лек автомобил “Фолксваген Бора“, управляван от 69-годишна жена е напуснал лентата за движение, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил в мантинелата. При инцидента са пострадали две жени на 61 и 63 години. Те са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ-Ямбол с различни наранявания, с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая в РУ – Стралджа е образувано досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет