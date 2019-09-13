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Сливен. Новини от източника. Последни новини

До Карнобат аварира локомотива на бързия влак от Бургас за София, изпратиха помощна машина да изтегли композицията

13 септември 2019 09:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 15
ЖП релси

Тази сутрин около 8:00 часа аварира бързият влак от Бургас за София. По информация на железопътния превозвач, повредата е в локомотива.

На мястото е изпратена помощна машина, която да изтегли композицията.

Снимка: pixabay.com

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