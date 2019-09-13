До Карнобат аварира локомотива на бързия влак от Бургас за София, изпратиха помощна машина да изтегли композицията

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 15

Тази сутрин около 8:00 часа аварира бързият влак от Бургас за София. По информация на железопътния превозвач, повредата е в локомотива.

На мястото е изпратена помощна машина, която да изтегли композицията.