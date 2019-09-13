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Пожар над Котел опустоши над 2000 дка

13 септември 2019 10:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 36
Пожар

Над 2 000 декара площ е обхванал големият пожар, който избухна в четвъртък край Котел. През цялата нощ, на мястото дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне пламъците да завземат още територия.

Гасенето и опитите за овладяване на стихията ще продължат и днес ръчно заради стръмния и труден за обхождане терен. Снощи пожарът е бил локализиран, но днес той отново е тръгнал.

Пламъците са унищожили предимно сухи треви и храсти.

Към момента няма опасност за Котел и околните села. Снощи обаче обгазяването се усетило в града. Над 150 души - пожарникари, горски служители и доброволци участват в гасенето на пожара.

Източник: Монитор

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