Пожар над Котел опустоши над 2000 дка

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 36

Над 2 000 декара площ е обхванал големият пожар, който избухна в четвъртък край Котел. През цялата нощ, на мястото дежуриха екипи на пожарната, за да не се допусне пламъците да завземат още територия.

Гасенето и опитите за овладяване на стихията ще продължат и днес ръчно заради стръмния и труден за обхождане терен. Снощи пожарът е бил локализиран, но днес той отново е тръгнал.

Пламъците са унищожили предимно сухи треви и храсти.

Към момента няма опасност за Котел и околните села. Снощи обаче обгазяването се усетило в града. Над 150 души - пожарникари, горски служители и доброволци участват в гасенето на пожара.