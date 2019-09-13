За последен път за лятото: Без камиони по пътищата в петък следобед

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Днес е последният петъчен ден за сезона, в който се ограничава движението на автомобили над 12 тона по автомагистралите и някои основни пътища, предаде БНР.

По автомагистрала Тракия ограничението е днес от 18:00 ч. до 20:00 ч. само в посока от София до Пловдив; в неделя от 16:00 ч. до 20:00 ч. само в посока от Бургас до София.

По магистрала "Струма" в събота от 10:00 ч. до 14:00 ч. само в посока от пътен възел „Даскалово“ до гранично контролно пропускателен пункт „Кулата“.

По автомагистрала "Марица" ограничението е в неделя от 16:00 ч. до 20:00 ч. само в посока от Свиленград до магистрала „Тракия“.